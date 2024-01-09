Sevkler açıklandı! Süper Lig'in yarısı PFDK'lik oldu
TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kayserispor, Sivasspor ve Hatayspor'un yanı sıra Kaysersipor Başkanı Ali Çamlı, teknik direktör Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nu PFDK'ye sevk etti. Kulüpler çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle disipline gönderildi. Teknik direktörler ve başkan ise talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünün yanı sıra Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu PFDK'ye sevk etti.
6 KULÜP 1 BAŞKAN VE 2 TEKNİK ADAM PFDK'LİK OLDU
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği; Galatasaray Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderdi. Müşavirlik; Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor ve EMS Yapı Sivasspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebi nedeniyle PFDK'ye sevk ederken, Fenerbahçe aynı zamanda merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı disipline yollandı.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, talimatlara aykırı hareketi sebebiyle, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Mondihome Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isimler oldu.