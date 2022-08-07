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Sevilla, Isco'yu kadrosuna katacak

Sevilla, Isco'yu kadrosuna katacak

İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Isco ile prensip anlaşmasına vardı.

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İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Isco ile prensip anlaşmasına vardı.

İspanyol kulübü sosyal medya paylaşımında, "Isco ile sözleşme imzalamak için prensipte anlaşmaya vardık." duyurusunu yaptı.

30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, geçen sezon Real Madrid formasıyla 17 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.

AA / Fatih Erel - Spor

Real Madrid Sevilla FC İspanya Isco Spor Haberler

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