Sevgilisi, "Midemde kelebekler uçuştu" diyerek Ronaldo ile ilişkisinde en çok utandığı anı anlattı

Hayatını konu alan "I am Georgina" serisinin 2. sezonunda Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez çarpıcı bir itirafta daha bulundu. İlişkilerindeki en utandığı anı anlatan Georgina, "O çok yakışıklı bir adam. Onu ilk gördüğümde o kadar yakışıklıydı ki yüzüne bakmaya utandım. Midemde kelebekler uçuştu. En çok utandığım an belki de o andı." dedi.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızla olan ilişkisine dair özel anları anlatmaya devam ediyor. Rodriguez, "I am Georgina" serisinin 2. sezonunda bir itirafta daha bulundu.

"RONALDO'NUN YÜZÜNE BAKMAYA UTANDIM"

Ronaldo'yla 2016 yılında tanıştığını belirten Georgina Rodriguez, Portekizli futbolcu ile olan ilişkisinde en çok utandığı anı anlattı. Rodriguez yaptığı açıklamada, "O çok yakışıklı bir adam. Onu ilk gördüğümde o kadar yakışıklıydı ki yüzüne bakmaya utandım. Midemde kelebekler uçuştu. En çok utandığım an belki de o andı." ifadelerini kullandı.

BOMBA İTİRAFTA BULUNMUŞTU

Georgina Rodriguez, "I am Georgina" serisinin 2. sezonunda Cristiano Ronaldo ile SPA'da ilişkiye girdiklerini de itiraf etmişti. Rodriguez'in bu itirafı da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.