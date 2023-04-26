Sevgilisi Georgina Rodriguez'den ayrılmanın eşiğine gelen Ronaldo isyan etti: Sürekli harcıyor

8 yıldır dillere destan bir birliktelik yaşayan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez çifti ayrılığın eşiğinde. Rodriguez'in alışveriş bağımlısı olmasından dert yanan Ronaldo'nun yakın çevresine, "Sürekli harcıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor." dediği ve sevgilisinden ayrılmayı düşündüğünü söylediği iddia edildi.

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilişkisinde kötü günler geçiriyor. İkilinin ayrılmak üzere olduğu artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

"SÜREKLİ HARCIYOR"

Cristiano Ronaldo yakın çevresine Georgina Rodriguez'den dert yandı. Portekizli yıldızın Rodriguez için, "Sürekli harcıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor." dediği iddia edildi.

İLİŞKİLERİ BİTMENİN EŞİĞİNDE

CMTV'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ilişkileri bitmenin eşiğinde. Sevgilisinin günün büyük kısmını alışveriş merkezinde geçirdiğini belirten Portekizli yıldız, yakın çevresine artık ilişkiyi devam ettirecek sabrının kalmadığını ifade ediyor.