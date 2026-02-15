Haberler

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünde evlilik teklifi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı öncesinde, taraftarlar arasında romantik bir an yaşandı. Emre Şeras, kız arkadaşı Eda Sevim'e sürpriz bir evlilik teklifi yaptı ve çift, taraftarların coşkulu desteğiyle bu önemli anı kutladı.

TRABZONSPOR ile Fenerbahçe arasında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde romantik anlar yaşandı. Emre Şeras, kız arkadaşı Eda Sevim'e sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Sevgililer Günü'nde Papara Park'ta derbi heyecanı yaşanırken, tribünde anlamlı bir sürpriz gerçekleşti. Emre Şeras, taraftarların da desteğini alarak Eda Sevim'e evlenme teklif etti. Çevredeki taraftarların alkışları ve tezahüratları eşliğinde gerçekleşen teklif, tribünde büyük coşku yarattı. Eda Sevim'in 'Evet' yanıtı vermesiyle birlikte tribünde bulunan taraftarlar çifti alkışlarla tebrik etti. O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken, ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan sürpriz teklif, derbi gecesine damga vuran anlardan biri oldu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

