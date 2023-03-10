Sessizliğini bozdu! İsmi Trabzonspor'la anılan Sergen Yalçın verdiği yanıtla kafaları karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktörün Sergen Yalçın olacağı iddia edilmişti. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli çalıştırıcı ortaya atılan iddialara, "Henüz teklif almadım" diyerek yanıt verdi.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah beyazlıları 2020-21 sezonunda şampiyon yapan fakat geçen sezon alınan başarısız sonuçların ardından siyah-beyazlı takımdan ayrılan başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Trabzonspor'un başına geçeceği iddiaları hakkında sessizliğini bozdu.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR GELDİ

Trabzonspor son günlerde birbiri ardına gelen istifalarla sarsıldı. Önce Ahmet Ağaoğlu, başkanlık görevini bıraktığını açıkladı. Kongre kararı alınır alınmaz bir istifa haberi daha geldi. Şampiyonluk sevinci yaşayan Abdullah Avcı bordo mavililer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SERGEN YALÇIN İSMİ GÜNDEME GELDİ

Teknik direktör arayışına giren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın bordo mavili ekibin başına geçeceği öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

tv100'den Mehmet Batuhan Ağır, ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'a bu iddiayı sordu. Ağır, "Hocam Trabzonspor ile isminiz geçiyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Henüz bir teklif almadım" dedi.

"HENÜZ TEKLİF ALMADIM"

Ağır'ın, "Peki teklif gelirse Trabzonspor'a sıcak bakar mısınız" sorusu üzerine Yalçın, sözlerini tekrarlayarak "Henüz teklif almadım" yanıtını verdi.