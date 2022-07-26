Servet ödendi! Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri rekor bedelle alıcı buldu - Haberler

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Servet ödendi! Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri rekor bedelle alıcı buldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri açık artırma ile alıcı buldu. 1974'te "Rumble in the Jungle" maçında George Foreman'ı yenerek kazandığı altın kemer, Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay tarafından 6.18 milyon dolar bedelle satın alındı.

Spor tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Muhammed Ali'nin 1974'te "Rumble in the Jungle" maçında George Foreman'ı yenerek kazandığı altın kemer açık artırmada satıldı.

6.18 MİLYON DOLAR

NFL (Ulusal Futbol Ligi) takımlarından Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, 6.18 milyon dolar vererek kemerin sahibi oldu. Irsay, Amerikan tarihi ve pop kültürü hatıralarından oluşan koleksiyonu için kemeri aldığını söyleyerek, sosyal medya hesabından kemeri aldığı için gurur duyduğunu yazdı. Kemer, 2 Ağustos'ta Chicago'daki Navy Pier'de ve 9 Eylül'de Indianapolis'te sergilenecek.

Servet ödendi! Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri rekor bedelle alıcı buldu

2016'DA HAYATINI KAYBETTİ

Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 1978'de boksu şampiyon olarak bıraktı. Parkinson hastalığına yakalanmasına rağmen bunu gizleyip büyük para karşılığı iki maç daha yapıp kaybetti. Profesyonel döneminde sadece 5 kez yenilen, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olan Muhammed Ali, 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ABD'li efsanevi boksör eski ağır sıklet Dünya Şampiyonu Muhammed Ali 2016 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Servet ödendi! Efsane boksör Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri rekor bedelle alıcı buldu

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Muhammed Ali Spor Haberler

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