Ünlü teknik adamın yerine geçti! Servet Çetin'in yeni takımı belli oldu

Ünlü teknik adamın yerine geçti! Servet Çetin'in yeni takımı belli oldu
Son olarak 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i çalıştıran Servet Çetin'in yeni durağı belli oldu. Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 44 yaşındaki Servet Çetin'i getirdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sarıyer'de Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Mavi-beyazlılar, genç teknik adam Servet Çetin ile anlaşmaya vardı.

SERVET ÇETİN SARIYERSPOR'DA

Sarıyer'in resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Boğaz'da yeni bir dönem başlıyor! Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer'imizin yeni teknik direktörü! Hocamıza hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz." denildi.

SİVASSPOR VE AMED'DE GÖREV YAPTI

44 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Süper Lig'de 19 maç Sivasspor, 1. Lig'de de 29 maç Amed Sportif Faaliyetler'de görev yaptı.

500
