Serkan Yazıcı 3'üncü kez FIA Dünya Motor Sporları Konseyine seçildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Onursal Başkanı Serkan Yazıcı, FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyine üçüncü kez seçildi. 2017'den beri bu görevde bulunan Yazıcı, 2029'a kadar Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı Serkan Yazıcı, Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) sportif yönetim kurulu Dünya Motor Sporları Konseyine (WMSC) 3'üncü kez seçildi.

TOSFED'in açıklamasına göre FIA'nın yeni yönetimi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen genel kurul sonucu belli oldu. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Muhammed Ben Sulayem, ikinci dönemi için delegelerden güvenoyu aldı.

Serkan Yazıcı, 2017'den beri üyesi olduğu WMSC'ye yeniden seçildi. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da vekil üye olarak konseye girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, "FIA'da son dört yılda önemli bir dönüşüm ve ilerlemeye imza atan başkan Muhammed Ben Sulayem'i tebrik ediyorum. Başarılı geçen dört yıllık bir dönemin ardından FIA yönetimi için bir kez daha Dünya Motor Sporları Konseyine seçildik. Böylece Türkiye adına 2017'den bu yana devam eden görevimizi inşallah 2029'a kadar sürdüreceğiz. Bana ve ülkemize oy vererek seçilmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. FIA Dünya Motor Sporları Konseyinde Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
