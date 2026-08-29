Erzurumspor FK Teknik Direktörü Özbalta: 1-1'lik sonuç moral oldu

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "En nihayetinde maçın 1-1 bitmesi hem bizim yönetimimize hem açık söylüyorum bizlere hem oyuncularımıza, taraftarlarımıza, şehrimize moral oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "2 haftanın sonunda sıfır puanlı, puan alamamış Erzurumspor; gol atamamış Erzurumspor... Karşımızda da iki haftada Fenerbahçe takımını yenen, 2-1 gibi bir skorla, net bir skorla... Artı Göztepe gibi son senelerin çok dirençli takımı, her zaman ilk 7'nin içinde olan bir futbol kulübüne karşı deplasmanda alınan güzel bir galibiyet. Bu, Gençlerbirliği oyuncularının, teknik heyetinin ve de tabii ki taraftarlarının özgüveninin tavan yapmasına sebep oldu ki taraftar da bugün havaya girmiş bir şekildeydi. Maç bu paralelde dengeli bir oyunla... Yani ilk yarı aslında dengeli bir oyun oldu. Bazen onlar üstün, bazen biz üstün bir şekilde geçti. Ama bu ilk yarıda pozisyon anlamında 2-3 tane net yapabileceğimiz pozisyon var. Martin, Eren, artı Orhan Ovacıklı'nın net üç tane aklıma gelen, belki de ceza sahasında doğru tercihlerde belki bir tane daha olabilir. Devre arası istediğimiz bir oyun, mücadele ve devre arasına girildi" diye konuştu.

"Maçın 1-1 bitmesi bize moral oldu"

İkinci yarı işlerin biraz daha zorlaşacağını bildiklerini belirten Özbalta, şöyle konuştu:

"Gençlerbirliği'nin topu biraz daha fazlasıyla alıp, biraz daha üstümüze gelmeye çalışacaklar, bunu biliyorduk. Tam da o dakikalarda golü bulduk. Bu bizi rahatlattı. Arkasından 5 dakika sonra yine golü atan Eren'le bir pozisyona daha, yüzde 100'lük bir pozisyona girdik. O biraz tabii ki gol olsaydı belki şu anda tamamıyla çok daha net bir skorla buradan ayrılabilirdik. Arkasından tabii muazzam bir gol. Atılan gol çok gerçekten çoğu kalecinin çıkaramayacağı güzellikte, net bir yere gitti. Sonraki baskılar... Biz bir iki tane daha ceza sahası teşebbüsü ama o dakikadan sonra tabii ki 1-1'den sonra seyircinin baskısı deplasmanda... Bizim orada artık 1 puan almamız, pozisyon yakaladığımızda da değerlendirmemiz gereken dakikalara girdik. En nihayetinde maçın 1-1 bitmesi hem bizim yönetimimize hem açık söylüyorum bizlere hem oyuncularımıza, taraftarlarımıza, şehrimize moral olacaktır bu. Bu ligde alınan 1 puan çok çok kıymetli, çok çok değerli. Ama bunun devamını getirmek lazım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı