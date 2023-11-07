Serkan Özbalta: "Karamsar olmaya gerek yok, play-off potasına uzak değiliz"

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karamsar olmaya gerek olmadığını, Çorum FK'nın play-off'a uzak olmadığını belirterek, "Şu anda uzun vadeli bir şey belirlemek hem oyuncularımızda hem taraftarlarda boş bir hayal oluşturabilir. İşimizi sağlam yapacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden A. Çorum FK'da Tahsin Tam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta getirildi. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik patronu Özbalta, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çorum spor'un uzun yıllar sonra özlenen, istenen bir şampiyonluğa ulaştığını ve 1. Lig'e çıktığını hatırlatan Özbalta, daha sonra bir oluşum içerisine girildiğini belirtti. Bu oluşum içerisinde kendilerine bu görevi layık gören kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Özbalta, "Çorum spor'un bir misyonu var. Bu misyona ekibimle birlikte hizmet etmek için bulunuyoruz. Hep beraber güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bunu yapabilmek adına başta taraftarlarımız ve şehrin dinamiklerinin yanımızda olmasına çok büyük ihtiyacımız var. Futbol tek başına yapılan bir spor değil. Bu herkes çok iyi biliyor. Kitlelerin desteğine ihtiyacı var. Şehrin dinamikleri, taraftarlarımız bizlerle beraber olduğunda bizelere o güveni hissettirdiğinde çok ciddi aşama kaydedip yılın sonunda futbolda istenilen noktalara ulaşıldığını gözlemledim. Bir işe başlayacağız. Bu ne sadece benimle, ne ekibimle ne de oyuncu arkadaşlarımla olabilecek bir iş. Bu kulüp başkanımız, yönetim kurulu, basın mensupları, oyuncularımızla birlikte olacak. Bu işin aktörleri oyuncularımız. Oyuncularımız olmadan futbol oynanmıyor. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Çok değerliler. Onlar da Çorumspor formasına layık olmaya çalışacaklar. Sahada bazen istenmeyen sonuçlar olabiliyor. Bu hepimizi üzebiliyor. Nasıl ki evladınız üzgün olduğunda anne baba üzülür. O duruma üzülen anne baba da evladına tekrar destek vererek ayağa kaldırır" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımızın yapması gereken sahada iyi mücadele etmek"

Değerli ve kıymetli oyuncuların olduğu bir takıma geldiğini anlatan Özbalta, "Oyuncularımızın yapması gereken sahada iyi mücadele etmek. Belirli bir prensip içerisinde teknik direktör ve ekibinin verdiği direktifleri uygulamak ve oyun felsefesi içerisinde mücadele etmek olacak. Hafta sonunda oynayacağız Kocaelispor maçında bunu tüm Çorumlular görecek. Kocaeli maçına giderken ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Hatalarımız olacaktır. Bazen istenmeyen sonuçlar olacaktır. Tabii bunların olmasını istemeyiz. Bu tür şeylerin olmasını kimse istemiyor. Farkındayım. Ne oyuncular, ne teknik heyet, ne de taraftarlar sahada kimse kaybetmek istemez. Hafta sonu bu mücadeleyi göstereceğiz ama bazen rüzar tersine esebiliyor. Sadece futbolda değil hayatımızda da böyle. Böyle fırtınalı havalarda gemiyi limana sağlam getirebilmek lazım. Şehrimiz ve kulübümüz bu olgunluğu gösterebilecek düzeyde" şeklinde konuştu.

"Hep beraber bu gemiyi limana yanaştırmak istiyoruz"

Takıma sahip çıkılması çağrısında bulunan Özbalta, "Bizler olgun insanlarız. Taraftarlarımız uzun süre sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladılar. Şimdi yeni bir ligdeyiz. Bunun keyfini beraber çıkaralım. Beraber güzel şeyler yapalım. Ola ki günün birinde üzgün zamanlarımız olursa takımın elinden hep beraber tutalım. Taftarlarımızın desteğiyle hafta sonundan itibaren ciddi rekabetin içerisine girelim. Sahada kimseden çekinmeden, tedirgin olmadan asla ve asla sıkıntı anlarında pes etmeyen bir takım haline gelmek için var gücümüzle çalışacağız. Tutacağım sözleri vermek istiyorum. Bu gemiyi limana yanaştırmak için herşeyi yaparız. Çok kötü bir tablo yok aslında. Tahsin hocanın takıma ciddi katkıları olmuş. Üst lige çıkarmış. Bu yıl da bazı dalgalanmalar yaşanmış. Takımın geldiği noktada çok kötü değil. Son haftalarda istenilen sonuç alınmamış ancak ense karartacak bir durum yok. Devraldığımız görevi aşama aşama adım adım yukarı çıkarma arzusu içerisindeyiz. Fırtınalı ve rüzgarlı zamanalar olacak. Hep beraber bu gemiyi limana yanaştırmak istiyoruz. Oyun felsefesinde oyunculara uymayacak tarzlarda geçişler yapmak zorundayız. Eksik bölgeleri de oyun felsefemizle tamamlayacağız" cümlelerini kullandı.

"Play-off potasına uzak değiliz"

Karamsar olmaya gerek olmadığını kaydeden Özbalta, şunları kaydetti;

"Play-off potasına uzak değiliz. Ancak daha yukarı çıkabilmek adına adım adım hareket etmemiz gerekiyor. Peşinen kalkıp 1. Lig'e ilk kez çıkan takım için bazı vaatleri ardı ardına sıralarsam burada benim de samimiyetimden şüphe etmeniz gerekiyor. Eksikleri gidererek takımı bir noktaya getirip sonra takımın gelişmesini de takip ederek kompakt bir şekilde takımın oynamasını sağlamak. En yakın maçımız Kocaeli maçı. Orada çıkıp iyi bir mücadeleyle elimizden geldiğince iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. İleride yapabileceklerimizi ufak ufak görüp inşallah iyi bir netice ve puan sıralamasında bakalım nereye geliyoruz. Her oynadığımız maçtan sonra bir şey belirlemek durumundayız. Uzun vadeli bir şey belirlemek hem oyuncularımızda hem sizlerde hem taraftarlarda boş bir hayal oluşturabilir. İşimizi sağlam yapmamız gerekir. Yarın kazandık devam ediyoruz, kazandık devam ediyoruz ama inşallah dediğimiz noktaya geldiğimizde hep beraber devam edelim, beraber hareket edelim diyeceğiz." - ÇORUM