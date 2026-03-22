Erzurumspor'dan Şampiyonluk Mesajı

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Erzurum halkı, oyuncular ve teknik heyet olarak hep birlikte inandıklarını belirterek, "İnşallah sezon sonu istenilen şampiyonluğa ulaşırız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Katar'da helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitler için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Özbalta, "Erokspor yönetimini, Osman Özköylü ve ekibini tebrik ediyorum. Çünkü ligin en iyi birkaç takımından biri ve bu iyiliği sahada oyun anlamında gösteriyorlar. Oyunu çirkinleştirmeden top oynamayı düşünen bir takım. Gol atan iki takımın maçıydı. Erokspor karşısında gol yemeden kazanılan 3 puan bizim için çok değerliydi. 6 puanlık avantajı ve ikili averajı elimize geçirmemiz önemliydi. Erokspor için bence işler bitmedi. 3 maçta 1 puan, belki biraz karamsar bir tablo olacaktır. İçeride ve dışarıda tüm takımları yenebilecek oyunculara ve teknik heyete sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Biz bugün mücadele açısından üst düzey bir performans sergiledik. Milli araya çıkılacak. Ara öncesi moral bulmak istiyorduk. Çorum FK, Esenler Erokspor, Erzurumspor FK ve Amed arasındaki çekişme devam edecek. 6 tane maçımız kaldı. Bu 6 maç, play-off adayı takımlara karşı oynayacağımız maçlar. Bunlardan biri Iğdır FK maçı. Onların da kadro kalitesi iyi durumda. Ne zaman garantileyeceğiz? İşte o zaman diyeceğiz Erzurumspor şampiyon oldu. Ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Bugün bu oyunun aktörleri olan oyuncular inanılmaz bir mücadele gösterdi. Onların alınlarından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizi yine yalnız bırakmadılar. Erzurum halkı inanıyor, bizler inanıyoruz, oyuncular inanıyor. İnşallah önümüze bakarak ama ayaklarımız yere sağlam basarak, tek tek düşünerek sezon sonu istenilen şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı