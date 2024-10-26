Üye Girişi
Haberler

Serkan Özbalta: 'Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti. Taraftarlarına destek çağrısında bulunarak, galibiyetin moral ve öz güven taşıyacağını vurguladı.

- Serkan Özbalta: "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

ÇORUM - Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetten memnun olduklarını ve galibiyet serisi yakalamak istediklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Taraftarımıza geçtiğimiz 9 haftalık bölümde galibiyet hediye edemediğimiz için bu galibiyeti çok istiyorduk. Son derece mutluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza burada bulanamayan tüm Çorumlulara armağan ediyoruz" dedi.

"Her takımın her takımı yenebileceği bir lig"

Maç öncesi takımın üzerinde büyük bir stres olduğunu anlatan Özbalta, "Hafta başında futbolcularımıza hem şehir hem taraftarlarımız hem de sizler galibiyeti hak ediyorsunuz dedim. Koşullar ne olursa olsun galip gelmemiz gerektiğini ifade ettim. Bunun arkasında durabildiğim için çok mutluyum. Çünkü bir yılımı tamamladım. Bu şehir bana çok şey kattı. Mükemmel bir şehir. Lig çok dengeli. Her takımın her takımı yenebileceği bir lig. Ligde bazı takım olarak dalgalanmalar yaşayabileceğimizi söylemiştik. Bir Bolu müsabakasında talihsizlik yaşadık. Gerçekten kolay olmuyor hem maç öncesi istekli ve coşkulular ama futbolda hangi takım olursa olsun stres yönetimi iyi yapabilmek gerekiyor. İnsanlar sorumluluk duydukları insanlara karşı tedirgin olur strese girerek mahcup olmak istemezler. Oyuncularımız bugün bunun stresini üzerinde taşıyordu. Oyuncularımızda hem galip gelebilmek hem de sıralamada üst sıralara çıkabilmenin gerginliğini gördüm. Bu gerginlikte ilk yarı net üç gol pozisyonuna girdik. Dengeli bir maç oldu. İlk yarı ne yaptığını bilen bir Çorum FK vardı. Bu mutlu etti. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bu galibiyet oyuncularımızı da rahatlatacak. Oyuncular için ve bizim için en önemli şey moral ve öz güven. Futbolcularımız bundan sonraki müsabakalarda takıma ivme kazandırıp her hafta basamak basamak yükselmemiz gerekiyor. Birkaç maç üst üste kazandığımızda daha iyi bir ivme yakalamış, daha iyi havaya girmiş bir Çorumspor olarak taraftarımızın karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Hep beraber galibiyetin tadını çıkarmalıyız"

Taraftara da çağrıda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Bir galibiyet aldık ve bunu aşırı derece abartmamız gerekiyor. Diğer taraftan bunun tadını da çıkartmamız gerekiyor. Hayat, ciddiye alınacak kadar da önemli değil. Hep beraber galibiyetin tadını çıkarmalıyız. Bize olan kırgınlık ve Türkiye'de biraz da takımların iyi gitmesi ile orantılı seyircilerin maçlara gelmesiyle ilgili bir durum var. Taraftarımızın yanında olmasını istiyoruz, koşulsuz desteklesinler. Çorumspor taraftarı, Çorum halkı bugüne kadar bizi her zaman menfaatsiz desteklediler. Bu yıl da desteklerine ihtiyacımız var. Taraftarımız haklı olarak iyi bir gidişat istiyor. Ellerinden geldiğince kimseye kırılmadan o Çorumspor'a kızmadan küsmeden destek verirlerse çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Serkan Özbalta: 'Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN - Spor

Gençlerbirliği Politika Futbol Çorum Spor

İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi maşa gibi kullanamayacaklar

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

İsrail'in misillemesi sonrası komşuya bir saldırı daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Barcelona hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bursaspor Kütahyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Kütahyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Göztepe Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Saatler ne zaman geri alınacak? Cumartesi hangi diziler var? 26 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler İbo Aslan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Manchester City Southampton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) M. City Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Augsburg Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Augsburg B.Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.