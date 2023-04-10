Seriye bağladılar! Kayserispor, Ümraniye'yi rahat geçti

Spor Toto süper Lig'de Kayserispor, sahasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı. İlk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanan mücadele, ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Üst üste 3'üncü galibiyetini alan Kayserispor, Avrupa yarışına dahil oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.

PERDEYİ MAME THİAM AÇTI

Mücadelede Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 53. dakikada Bernard Mensah ve 90+10. dakikada Carlos Mane attı. Ümraniyespor'un tek golü 45+2. dakikada Umut Nayir'den geldi.

SACKEY KIZARDI

Konuk ekip Ümraniyespor'da Isaac Sackey, 90+8'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SERİYE BAĞLADILAR

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 3. kez kazandı. Çağdaş Atan'ın ekibi, ligden çekilen Hatayspor'u hükmen 3-0'lık skorla geçerken, geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmişti.

PUAN DURUMLARI

Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde 44 puana yükseldi. Ümraniyespor, 23 puanda kaldı. Kayserispor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, haftayı BAY geçecek.