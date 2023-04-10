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Seriye bağladılar! Kayserispor, Ümraniye'yi rahat geçti

Seriye bağladılar! Kayserispor, Ümraniye'yi rahat geçti

Spor Haberleri

Spor Toto süper Lig'de Kayserispor, sahasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı. İlk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanan mücadele, ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Üst üste 3'üncü galibiyetini alan Kayserispor, Avrupa yarışına dahil oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.

Seriye bağladılar! Kayserispor, Ümraniye'yi rahat geçti

Mücadelede Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 53. dakikada Bernard Mensah ve 90+10. dakikada Carlos Mane attı. Ümraniyespor'un tek golü 45+2. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Seriye bağladılar! Kayserispor, Ümraniye'yi rahat geçti

Konuk ekip Ümraniyespor'da Isaac Sackey, 90+8'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Seriye bağladılar! Kayserispor, Ümraniye'yi rahat geçti

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 3. kez kazandı. Çağdaş Atan'ın ekibi, ligden çekilen Hatayspor'u hükmen 3-0'lık skorla geçerken, geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmişti.

Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde 44 puana yükseldi. Ümraniyespor, 23 puanda kaldı. Kayserispor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, haftayı BAY geçecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Kayserispor Spor Haberler

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