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Serikspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hakkari Zapspor'u penaltılarla 6-5 geçti

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Serikspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hakkari Zapspor'u penaltılarla 6-5 geçti
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Serikspor, Hakkari Zapspor Kulübü'nü penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek 4. tura yükseldi. Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltıları kazanan Serikspor, bir üst tura adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hakkari Zapspor Kulübü'nü penaltı atışları sonucu 6-5 yenen Serikspor, 4. tura yükseldi.

Serik İsmail Ogan Stadyumunda oynanan karşılaşmayı hakem Yunus Aytekin Atabek yönetti.

Karşılaşmanın normal süresi Mehmet Ali Tektaş ve Alperen Köşker'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Maçın normal süresi ve uzatmalarında başka gol olmayınca penaltı atışları kullanıldı.

Penaltı vuruşları sonrasında karşılaşmayı 6-5 kazanan Serikspor, bir üst tura yükseldi.

Kaynak: AA
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