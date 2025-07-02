Serikspor, Teknik Direktör Sergey Yuran ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Serikspor, teknik direktörlük görevine deneyimli Rus çalıştırıcı Sergey Yuran'ı getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda tecrübeli teknik direktör Sergey Yuran ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolculuk kariyerinde Benfica, Porto ve Spartak Moskova gibi takımlarda şampiyonluklar yaşayan Yuran, 1991-1992 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gol krallığı da yaşamıştı. Milli düzeyde Sovyetler Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Rusya formaları giydi.

2003'ten bu yana teknik direktörlük yapan Yuran, Rus Ligi'nde Khimki'yi Rusya Kupası finaline taşıyarak dikkati çekmişti. Serikspor, Yuran ile 1. Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor. Bu görev, Yuran'ın Rusya dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimi olacak.

Serikspor iç saha maçlarını Mardan'da oynayacak

Kulüp başkanı Cenk Doğan yaptığı açıklamada, Serikspor'un bu sezon ev sahibi olduğu karşılaşmaları, Antalya'nın Aksu ilçesi sınırlarında yer alan Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde oynayacağını söyledi.

Başkan Doğan ayrıca takımın halen kamp çalışmaları için Afyon'da olduğunu, bu sezon yabancı oyuncu sınırlamasının kalkmasıyla 8 yabancı futbolcu transfer edeceklerini kaydetti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Doğan, "Yeni isimlerin ikinci kamp döneminde takıma katılacak ve tüm transferler sosyal medya üzerinden duyurulacak." ifadelerini kullandı.