Trendyol 1. Lig: Serikspor: 0 Manisa Futbol Kulübü: 1

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan maçta Serikspor, Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 yenildi. Maçta tek golü Birama Toure attı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Serikspor, Bandırma'da karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Hakan Ülker, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Sertan Taşkın dk. 81), Aleksandr Martynov, İlya Berkovskii (Gökhan Karadeniz dk. 81), Marcos Silva, Joao Amaral (İlya Sadygov dk. 89), Kerem Şen (Şahverdi Çetin dk. 68), Bilal Ceylan, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Sami Gökhan Altıparmak dk. 68)

Yedekler: Ender Güneş, Halim Ayaz Yükseloğlu, Baha Karakaya, Gökhan Akkan

Teknik Direktör: Sinan Paşalı

Manisa Futbol Kulübü: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Osman Kahraman dk. 90+5), Christophe Herelle, Lois Diony, Jonathan Lindseth (Ada İbik dk. 90+6), Adekanye (Burak Süleyman dk. 56), Umut Erdem, Yassine Benrahhou (Muhammed Enes Kiprit dk.85), Yasin Gürler, Ayberk Karapo, Birama Toure

Yedekler: Saim Sarp Bodur, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun, Oğuzhan Yurtdaş, Ahmet Şen, Umut Can Aslan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Birama Toure (dk. 1) (Manisa Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Kerem Şen, Emrecan Terzi,Silva (Serikspor), Herele, Lindseth, Toure (Manisa Futbol Kulübü) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title