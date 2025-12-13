Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasındaki karşılaşmada Serikspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Manisa FK ile karşılaştı. Deplasmandaki rakibine 1-0 kaybeden Serikspor, sahasında yer alan tadilatlardan dolayı Bandırma'da oynadı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Hakan Ülker, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 81 Sertan Taşgın), Martynov, Berkovskiy (Dk. 81 Gökhan Karadeniz), Silva, Amaral (Dk. 89 Sadygov), Kerem Şen (Dk. 68 Şahverdi Çetin), Bilal Ceylan, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Dk. 68 Sami Gökhan Altıparkmak)

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 90+5 Osman Kahraman), Herelle, Diony, Lindseth (Dk. 90+5 Ada İbik), Adekanye (Dk. 56 Burak Süleyman), Umut Erdem, Benrahou (Dk. 85 Muhammed Enes Kirpit), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure

Gol: Dk. 1 Toure ( Manisa FK),

Sarı kartlar: Dk. 15 Kerem Şen, Dk. 71 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 78 Silva (Serikspor), Dk. 50 Herelle, Dk. 55 Lindseth, Dk. 58 Toure ( Manisa FK)

Antalya ekibi Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK'yi sahasındaki tadilat nedeniyle Bandırma 17 Eylül Stadı'nda konuk etti. Manisa FK, deplasmanda rakibini 1-0 yendi.




