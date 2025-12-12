Serikspor, 1. Lig'de Manisa FK'yi yarın Balıkesir'de konuk edecek
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK'yi Balıkesir'de konuk edecek. Mücadele Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Serikspor 25 puanla 9. sırada, Manisa FK ise 16 puanla 17. sırada bulunuyor.
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK'yi sahasındaki tadilat nedeniyle yarın Balıkesir'de konuk edecek.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hakan Ülker yönetecek.
Son çalışmasını Balıkesir'de yapmayı planlayan Sinan Paşalı yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, tesislerinden ayrıldı.
Antalya temsilcisi, ligde 25 puanla 9'uncu, Manisa ekibi ise 16 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor