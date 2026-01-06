Serikspor, Emre Nefiz ile Ekrem Terzi'yi transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Trabzonspor'dan Ekrem Terzi'yi kiralık alırken, Emre Nefiz ile de sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, orta saha oyuncuları Emre Nefiz ile Ekrem Terzi'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Ekrem Terzi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmıştır. Profesyonel futbolcu Emre Nefiz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor