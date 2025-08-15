Serik Spor, Ümraniyespor'u Penaltı ile Geçti

1'inci Lig'de Serik Spor, Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Tek golü 45'inci dakikada penaltıdan Marcos Silva kaydetti. Bu sonuçla Serik Spor puanını 4'e yükseltirken, Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Egemen Savran

SERİK SPOR: İbrahim – Tikhy, Gotsuk, Batuhan, Bilal, Marcos Silva, Burak, Berkovskiy (Dk. 89 Sertan), Kerem (Dk. 80 Şahverdi), Amaral (Dk. 83 Selim), Sadygov (Dk. 46 Martynov)

ÜMRANİYESPOR: Cihan – Mustafa (Dk. 25 Hoti), Glumac, Burak, Atalay (Dk. 85 Serkan), Djokanovic, Oğuz (Dk. 15 Ala Turap), Emre, Benny, Barış (Dk. 46 Batuhan), Bardhi

GOL: Dk. 45 (Pen.) Marcos Silva (Serik Spor )

SARI KARTLAR: Bilal, Kerem, Marcos Silva, Burak, Tikhy (Serikspor), Emre, Burak, Djokanovic, Bardhi (Ümraniyespor)

1'inci Lig'de ligin yeni ekiplerinden Serik Spor ikinci hafta mücadelesinde sahsaında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Antalya temsilcisi Serik'in stadı henüz lig standartlarına uygun olmadığı için Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 45'inci dakikada penaltıdan Silva attı. Bu skorla Serik Spor puanını 4 yaparken Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

