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Serik Spor Şampiyonluk İçin Hazırlanıyor

Serik Spor Şampiyonluk İçin Hazırlanıyor
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2. Lig Kırmızı Grup lideri Antalya Belek Üniversitesi Serik Spor, şampiyonluk maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Deplasmanda oynayacakları Merkür Jet Erbaa Spor karşılaşması, Serik Spor'un Trendyol 1. Lig'e yükselebilmesi için kritik bir öneme sahip.

Nesine.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk maçına çıkacak lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Spor, 3 Mayıs Cumartesi deplasmanda oynayacağı Merkür Jet Erbaa Spor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

Yeşil beyazlı ekip, hafta sonu kazanması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyerek Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, yönetimimndeki antrenmanda oyuncuların moralli ve istekli oldukları gözlendi.

Serik Spor'un şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi 68 Aksarayspor, aynı gün ve saatte sahasında play-off mücadelesi veren Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Aksaray temsilcisi, 68 puandaki Serikspor'un 1 puan gerisinde ikinci basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor
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