Serik Spor, Adana Demirspor'u 4-0 Yenerek Fark Oluşturdu

Güncelleme:
1. Lig ekiplerinden Serik Spor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 16'ya çıkardı. Amaral ve Gökhan'ın golleriyle elde edilen galibiyette, Adana Demirspor'dan Ali Fidan kırmızı kart gördü.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Kürşathan Akın, Furkan Ulu

SERİK SPOR: Erten, Martynov, Gotsuk, Batuhan, Bilal, Burak (Dk.20 Marcos), Selim (Dk.66 Sadygov), Emrecan, Erhan (Dk.76 Kerem), Amaral (Dk.66 Gökhan Karadeniz), Gökhan (Dk.66 Şahverdi)

ADANA DEMİRSPOR: Murat, Kadir (Dk.73 Enes), Ali Fidan, Yusuf, Ali Arda (Dk.66 Osman), Caner, Sefa (Dk.76 Barış), Mert (Dk.66 Kayra), Kürşat, Salih, Ahmet Bolat (Dk.46 Ahmet Yılmaz)

GOLLER: Dk.12,56 Amaral, Dk.28 Gökhan, Dk.83 Emrecan (Serik Spor )

KIRMIZI KART: Ali Fidan ( Adana Demirspor )

SARI KARTLAR: Caner, Mert ( Adana Demirspor )

1'inci Lig ekiplerinden Serik Spor, ligin 11'inci hafta maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk etti. Serik Spor karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak puanını 16'ya çıkardı.

12'nci dakikada gelişen Serik Spor atağında Bilal'in pasında ceza sahası içerisine giren Amaral'ın sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

28'inci dakikada orta sahadan gelişen Serik Spor atağında, topu önünde bulan Gökhan, kalecinin önde olduğunu gördü. Gökhan'ın aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

33'üncü dakikada Serik Spor'u Gotsuk'un attığı pas sonrası savunma arkasına koşu yapan Gökhan'ı formasından çekerek düşüren Ali Fidan, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Serik Spor galibiyeti ile sonuçlandı.

56'ncı dakikada sol kanattan gelişen Serik Spor atağında Emrecan'ın pasında topla buluşan Erhan, kale sahasına ortasını yaptı. Topa kafayla vuruşunu yapan Amaral, topu ağlara gönderdi: 3-0.

83'üncü dakikada hatalı pas sonrası topa sahip olan Serik Spor'dan Emrecan'ın ceza sahasına girerken attığı şut sonrası top ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşma 4-0 Serik Spor galibiyeti ile sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
