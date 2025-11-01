Serik Spor, Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Serik Spor, Sivas'ta konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Serik Spor sağ kanattan etkili atak geliştirdi. Bilal Ceylan'ın pasında topla buluşan Amaral, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruş ile topu ağlarla buluşturan Amaral, takımını öne geçirdi. (1-0)

28. dakikada Selim Dilli'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Gökhan Altıparmak, yaptığı aşırtma vuruş ile farkı ikiye çıkardı. (2-0)

33. dakikada rakip ceza sahasına ilerleyen Gökhan Altıparmak, Ali Fidan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Faulü yapan Ali Fidan, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

56. dakikada Erhan Çelenk'in ortasına kafa vuruşu yapan Amaral, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. (3-0)

83. dakikada ceza sahası önünde topa sahip olan Emrecan Terzi, topu ağlarla buluşturdu. (4-0)

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Kürşathan Akın, Furkan Ulu

Serik Spor: Erten Ersu, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Burak Asan (Silva dk. 20), Selim Dilli (Sadygov dk. 66), Emrecan Terzi, Erhan Çelenk (Kerem Şen dk. 76), Amaral (Gökhan Karadeniz dk. 66), Gökhan Altıparmak (Şahverdi Çetin dk. 66)

Yedekler: Baha Karakaya, Sertan Tashkin, Berkovskii, Gökhan Akkan, Şeref Özcan

Teknik Direktör: Sergey Yuran

Adana Demirspor: Murat Eser, Kadir Karayiğit (Enes Demirtaş dk. 73), Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Arda Yıldız (Osman Kaynak dk.66), Caner Kaban, Sefa Gülay (Barış Timur dk. 76), Mert Menemencioğlu (Kayra Saygan dk.66), Kürşat Türkeş Küçük, Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat (Ahmet Yılmaz dk. 46)

Yedekler: Oktay Çimen, Arda Birinci, Aykut Sarıkaya, Doğuhan Dübüş, Halil Eray Aktaş

Teknik Sorumlu: Hilmi Bozkurt

Goller: Amaral (dk. 12 ve 56), Gökhan Altıparmak (dk. 28), Emrecan Terzi (dk. 83) (Serik Spor)

Kırmızı kart: Ali Fidan (dk. 33) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Caner Kaban, Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor) - SİVAS