Serie A'da Milan, Diego Moreira ile 1 puan aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Lazio ile Milan 2-2 berabere kaldı.

Lazio'nun 10. dakikada Matteo Cancellieri ve 39. dakikada Tijjani Noslin ile 2-0 öne geçtiği mücadelede, konuk takıma beraberliği getiren golleri 65 ve 67. dakikalarda Diego Moreira attı.

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, ilk kez puan kaybı yaşarken Milan, üst üste ikinci bereberliğini elde etti.

Kaynak: AA