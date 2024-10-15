Serhat Sarıçiçek, Hırvatistan'da Bronz Madalya Kazandı
Milli güreşçi Serhat Sarıçiçek, Hırvatistan'da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kg Grekoromen stil A kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanarak Erzincan'a gurur yaşattı.
Milli güreşçi Serhat Sarıçiçek, Hırvatistan'da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Erzincan'a büyük bir gurur yaşattı.
Hırvatistan'ın Porec kentinde 8-13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Serhat Sarıçiçek, 130 kg Grekoromen stil A kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Bu başarı, Erzincan'a büyük bir gurur yaşattı.
Veteranlar A kategorisinde mücadele eden Serhat Sarıçiçek, zorlu rakiplerini geride bırakarak dünya üçüncüsü olmayı başardı. Grekoromen stil 130 kg'da bronz madalya kazanan Sarıçiçek, bu büyük başarıyla Erzincan'a döndü. - ERZİNCAN