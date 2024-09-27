Serhat Akın saldırıdan bir gün önce 'Adam tuttular, beni indirecekler' demiş

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan eski futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE"

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralanan ayağının fotoğrafını paylaşırken "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

"BENİ İNDİRECEKLER" DEMİŞ

Öte yandan Serhat Akın'ın saldırıdan bir gün önce Sports Digitale programında yaptığı konuşmada, "Bana adam tuttular, beni indirecekler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.