Sergio Oliveira: Galatasaray her zaman şampiyonluk için yarışta bulunan bir takım

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Portekizli oyuncu Beşiktaş derbisi öncesinde bu sabahki şu ifadeleri kullandı:

"KAZANARAK DEVAM ETMEMİZ LAZIM"

"Şampiyonluk uzun yol tabii ki de şimdiye kadar iyi yaptık. Ama aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. 6 maçımız var hala önümüzdekileri de sürekli kazanarak devam etmemiz lazım. Öncellikle çok istediğinizi biliyorum. Sizin işiniz bu tabii ki de sorular gelecektir. Mauro, Bafe gibi konularda bunlar geçmiş olaylardır. Biz bir aileyiz ve bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz."

"GALATASARAY BİRÇOK ŞAMPİYONLUĞU OLAN HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞTA BULUNAN BİR TAKIM"

"Şampiyonluk ve ligdeki rekabet hakkında konuşan Oliveira, "Aynı seviyeye koyuyorum aslında bu bahsettiğiniz takımlarla büyük çok önemli bir takım, Galatasaray birçok şampiyonluğu olan her zaman şampiyonluk için yarışta bulunan bir takım. Bende buraya bunun bir parçası olmak için buraya geldim. ve bu yarışın bir parçasıyım. Bu sezon en önemlisi ilerdeki yıllarda ne olur ne biter bunu bilmiyorum tabii ki sporun parçası olan şeyler bunlar. NBA röportajı izledim geçen gün orda çok güzel söylemişlerdi. Kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz ama her gün mücadele etmek gerekiyor asıl önemli olan şey budur" ifadelerini kullandı.

"BİZ HAZIRIZ KAZANMAYA BU MAÇA DA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

"KENDİMİ BURADA EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Türkiye'yi ve Süper Ligi Beğendiğini söyleyen Sergio Oliveira, "Ben 30 yaşımda geldim. Mental olarak, fiziksel olarak hala iyi olduğum bir dönemde geldim. Ben çok teşekkür ediyorum. Burada harika bir şekilde karşıladılar beni, Türkiye'yi ülke olarak ve ligi çok beğeniyorum. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. Mutluyum tabii ki de maçı kazanmaya yardımcı olduğum için mutluyum. Her takımda, her takıma karşı, her maçta aslında bu geçerli ne zaman gol atabiliyorsam. Keşke her maçta gol atabiliyor olsam mutlu olacağım bir şey bu" diye konuştu.