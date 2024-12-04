Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine sahne olacak.Dev derbi öncesinde adı siyah-beyazlılarla anılan teknik direktör Sergen Yalçın, kritik karşılaşmayı yorumladı. Şu sıralar kariyerine yorumcu olarak devam eden Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ YORUMU

Deneyimli spor adamı, açıklamasında "Ben Beşiktaş'ı bir derbide gidip deplasmanda yenmenin kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor bir süreçten geçiyor Beşiktaş tarafı ama sonuçta Fenerbahçe de Tüpraş Stadı'na gidecek. Derbi atmosferini çok iyi bilirim. Çok farklı şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FARKLI ŞEYLER KONUŞURUZ"

"Beşiktaş tarafı çok büyük bir kaosun içinden derbiye çıkacak" diyen Sergen Yalçın, "Fenerbahçe ise çok moralli çıkacak. Bir sonraki hafta çok farklı şeyler konuşabiliriz. Ben bu ligde 8 puan farkın kapanacağını düşünmüyorum. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazanması halinde önümüzdeki hafta çok farklı şeyler konuşabiliriz. Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanır. O zaman da çok farklı şeyler konuşuruz" açıklamasını yaptı.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ KİM?

Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışındaki son durum için de tahminini paylaştı. Galatasaray'ın yüzde 60, Fenerbahçe'nin ise yüzde 40 mutlu sona ulaşmak için şansı olduğunu belirten Yalçın, "Galatasaray deplasmanına gidecek. O maçı unutmayın. Geçen seneki şartlar aynı değildi. O maçta 1 puan fark olsaydı çok farklı bir maç olurdu. Galatasaray o maçtan önce zaten yüzde 99 şampiyon olmuştu. O maçın atmosferi çok farklıydı" dedi.