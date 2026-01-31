Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik

Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor ile oynanan maçta, Eyüpspor karşısındaki 11'den 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Yeni transferlerin de yer aldığı geniş kadroda futbolcular, 6 Şubat depremini anarak sahaya pankartla çıktı. Taraftarlar, Yalçın'a destek verirken yönetimi protesto etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yeşil-beyazlıların karşısına geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Eyüpspor müsabakasının 11'inden 4 değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na ilk 11'de şans verirken, Kartal Kayra'nın yerine de Salih Uçan sahaya çıktı. Jota Silva'yı kulübeye çeken Yalçın, Cengiz Ünder'i görevlendirirken, Mustafa Erhan Hekimoğlu da Milot Rashica'nın yerine 11'e döndü.

Yeni transferler kadroda

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Konyaspor mücadelesinin geniş kadrosunda yer aldı. Yasin Özcan ile Kristjan Asllani müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Bu iki futbolcu Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

6 Şubat unutulmadı

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı hasarlar bırakan deprem unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınmaya "6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal" pankartıyla çıktı.

Sergen Yalçın'a destek, yönetime tepki

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'a destek verirken, yönetimi ise protesto etti. İlk düdükten önce Sergen Yalçın lehinde tezahüratlar yapan taraftarlar, daha sonra 'yönetim istifa' şeklinde tepkilerini dile getirdi. - İSTANBUL

