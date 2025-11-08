Sergen Yalçın'ın istediği 3 transfer

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye derbide kaybeden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı.

HOCA, YÖNETİM İLE BİR ARAYA GELECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımın gidişatını düzeltmek adına Başkan Serdal Adalı, Asbaşkanlar Kaan Kasacı ve Murat Kılıç ile Futbol A.Ş yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluşan transfer komitesiyle hafta başında bir araya gelecek. Deneyimli teknik adam, bu isimlerle ocak ayında yapılacak transferler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

SERGEN YALÇIN'IN İSTEDİĞİ 3 TRANSFER

Sergen Yalçın'ın ocak ayında ön libero ve merkez orta sahada oynayabilen bir futbolcu ile savunmanın sağına ve soluna yeni bir isim istediği öğrenildi.

TAKIMDAN AYRILACAK İKİ İSİM

Öte yandan Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yabancı kontenjanında yer açmak için ocak ayında sağ bek oyuncusu Jonas Svensson ve sol bek oyuncusu David Jurasek ile yollarını ayıracak.