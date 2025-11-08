Haberler

Sergen Yalçın'ın istediği 3 transfer

Sergen Yalçın'ın istediği 3 transfer
Güncelleme:
Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ve yönetim ile bir araya gelerek ocak ayında yapılacak transferler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Yalçın'ın ön libero ve merkez orta sahada oynayabilen bir futbolcu ile savunmanın sağına ve soluna yeni bir isim istediği öğrenildi.

  • Sergen Yalçın, ocak ayında ön libero ve merkez orta sahada oynayabilen bir futbolcu ile sağ ve sol savunmaya yeni bir oyuncu transfer etmek istiyor.
  • Beşiktaş, ocak ayında yabancı kontenjanında yer açmak için Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollarını ayıracak.

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye derbide kaybeden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı.

HOCA, YÖNETİM İLE BİR ARAYA GELECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımın gidişatını düzeltmek adına Başkan Serdal Adalı, Asbaşkanlar Kaan Kasacı ve Murat Kılıç ile Futbol A.Ş yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluşan transfer komitesiyle hafta başında bir araya gelecek. Deneyimli teknik adam, bu isimlerle ocak ayında yapılacak transferler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

SERGEN YALÇIN'IN İSTEDİĞİ 3 TRANSFER

Sergen Yalçın'ın ocak ayında ön libero ve merkez orta sahada oynayabilen bir futbolcu ile savunmanın sağına ve soluna yeni bir isim istediği öğrenildi.

TAKIMDAN AYRILACAK İKİ İSİM

Öte yandan Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yabancı kontenjanında yer açmak için ocak ayında sağ bek oyuncusu Jonas Svensson ve sol bek oyuncusu David Jurasek ile yollarını ayıracak.

