Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri derbi sonrası hakem kararlarını eleştirerek, ''Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Penaltının nerede olduğuna baksınlar. Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez. Emek çalma olmuyor bu, emek çalmaktır bu. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz" dedi.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri derbi sonrası penaltı kararını eleştirdi.
  • Sergen Yalçın, hakemin pozisyona 50 metre uzak olduğunu ve penaltının ceza alanı dışında gerçekleştiğini belirtti.
  • Sergen Yalçın, VAR'ın devreye girmemesini eleştirerek 'emek çalmaktır bu' ifadesini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İSTEDİK''

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, ''İki farklı 45 dakika yorumlayabiliriz. İlk yarıda net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakip daha baskılı, daha aktif oynadı bize karşı. Bireysel hatadan 1-2 pozisyon verdik. Bu pozisyonları normalde vermemeliyiz. Bize yakışmadı. Bazen hatalarla bu pozisyonları verebiliyoruz. Üzgünüz. Kazanmak istedik. Çocuklar iyi mücadele etmeye çalıştılar.'' dedi. 

"HAYATIN DOĞAL AKIŞINA UYGUN DEĞİL"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''Ama... İşin başka bir tarafı var. Bu sene derbilerde Galatasaray, Trabzonspor, içeride Fenerbahçe, dışarıda Fenerbahçe... Yaşanan olayların, başımıza gelen şeylerin hayatın doğal akışına uygun değil. Konuşunca ceza yiyoruz. Ağır da konuşmamak lazım.'' ifadelerini kullandı. 

"HAKEM 50 METRE UZAK POZİSYONA"

Uzatma anlarında çalınan penaltı düdüğü hakkında yorum yapan Sergen Yalçın, ''Penaltıda pozisyona baktık. Hakem pozisyona 50 metre uzak. Görme ihtimali yok. Hem dışarıda pozisyon, penaltı olma ihtimali yok, ikincisi penaltıyla alakası yok. Penaltıyı o niyetle verdi haydi hakem, VAR'ın devreye girmemesi enteresan. Bir anlam veremiyorum.'' sözlerini sarf etti. 

"EMEK ÇALMAKTIR BU!"

Emeklerinin çalındığını ifade eden başarılı teknik adam, ''Ülkedeki futbolun nerede olduğunun göstergesi bunlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, sorunları düzeltmeye çalışıyoruz, bu işlerle nasıl başa çıkacağız bilmiyoruz. Beşiktaş olarak çok üzgünüz. Penaltının nerede olduğuna baksınlar. Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez. Emek çalma olmuyor bu, emek çalmaktır bu. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz." değerlendirmesinde bulundu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBrahim Doğan:

Kaleciniz gününde olmasa 5 fark yiyecektiniz emek çalındı diyor neyin emeği kaç pozisyonunuz var , ilk dkdan son dk ya Fener üstün oynadı onu niye konuşmuyorsun.

Haber YorumlarıMGk:

Hocam yayıncı kuruluş gundizinin sağ kroşesisini vermemek için eski yirmi tane pozisyon girdi tezgah büyük tezgah uyanın artık

Haber YorumlarıAyhan Godek:

Kral takımı çekecektin saha dan,

Haber YorumlarıMehmet Ilalsik:

evet hakemin bulunduğu pozisyonda karar vermek zor. ama resmen Penaltı hocam. bende sonra kararımı değiştirdim

Haber YorumlarıCafer Bostancı:

haha

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

