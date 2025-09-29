Sergen Yalçın derbi öncesi korkutan haberi verdi: Omzu çıktı, tekrar yerine takmışlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 3-1 kazanılan Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, "Oyunlar kolay değil, herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir pozisyonda, puan almak için çok iyi mücadele ettiler. 2-0'dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi. Biz böyle bir şey söylemedik. İkinci yarıya kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skor. Bazı hamleler yaptık, zorunlu hamleler de yaptık. Bu aralar kazanmak çok önemli. 3 puan çok önemli." dedi.

"BENİM İÇİN DE ZOR"

3 puanın kritik olduğunu belirten deneyimli hoca, "Biz göreve yeni başladık. Oyuncuların birçoğu yeni başladı. Bir teknik direktör olarak benim için de çok zor. Her şey kurulmuş, ben göreve geldim. Erteleme maçları, cezalılar, oynayamayanlar... Buraları en az hasarla atlatmak lazım. Sonra doğru kadroyu bulacağız. Buralarda 3 puan çok kritik." sözlerini sarf etti.

''OMZU ÇIKTI''

Karşılaşma içerisinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen İngiliz golcü Abraham ile ilgili açıklama yapan başarılı hoca, "Tammy Abraham'ın omzu çıktı sanırım, tekrar yerine takmışlar." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceğiz. Çok güçlü bir takımla zor bir derbi oynayacağız. Hazırlanacağız hocam, derbi mücadelesi, belli olmaz." şeklinde konuştu.