Haberler

Sergen Yalçın'dan oyuncularını üzecek sözler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sergen Yalçın'dan oyuncularını üzecek sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçının ardından konuştu. Oyuncularının performansına değinen Sergen Yalçın, ''Bizden çok daha güçlüydüler. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız.'' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 kaybedilen Göztepe maçı sonrası konuştu.

"ÇOK ZOR BİR OYUN VE SKOR"

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, "Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında." dedi.

''FUTBOL BÖYLE OYNANMIYOR!''

Oyuncularının performansının düşük olduğuna vurgu yapan Sergen Yalçın, "Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama yeni geldik. Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında." ifadelerini kullandı.

''ZAMAN LAZIM''

Zamana ihtiyaçları olduğunu dile getiren başarılı teknik adam, "Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım

Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım
Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Boğaz'da korku dolu anlar! Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' resti: Onu sana vermeyiz

Netanyahu'ya bir kez daha resti çekti: Onu sana vermeyiz
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısamet:

Bu takım senide yer Sergen

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjackie michson:

Sergen ganyana devam kanka. Atları egitirsin bu dngalakları egitemezsin gerçi ilke yöneticileri eğitmek lazım bu takimin transfer sorumlularını

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

hepsini pazara çıkar sergen, bunlardan fayda yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Geçmiş olsun Hocam. O kazandığınız maça nir bakın bakalım neler olacak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSmlsrky:

Sen iki yıldır top oynamayan Necip i 11 de başlat ondan sonra hikaye anlat millete

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afyon'da 1930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurtayla dünya rekoru kırıldı

Dünya rekorunu kimseye bırakmadık!
Mehmet Topal'dan Mourinho'ya Fenerbahçe tepkisi

Mourinho'ya Fenerbahçe tepkisi: İstersen dünyanın en iyisi ol...
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Pazartesi Filistin Devleti'ni tanıyacağız

Avrupa ülkesinden Filistin Devleti'ni tanıma kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.