Sergen Yalçın'dan oyuncularını üzecek sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 kaybedilen Göztepe maçı sonrası konuştu.

"ÇOK ZOR BİR OYUN VE SKOR"

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, "Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında." dedi.

''FUTBOL BÖYLE OYNANMIYOR!''

Oyuncularının performansının düşük olduğuna vurgu yapan Sergen Yalçın, "Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama yeni geldik. Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında." ifadelerini kullandı.

''ZAMAN LAZIM''

Zamana ihtiyaçları olduğunu dile getiren başarılı teknik adam, "Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.