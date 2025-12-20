Haberler

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. ''Başarılı mıyız? Değiliz.'' diyen Yalçın, taraftarın beklentilerinin büyük olduğunu ve şartların zor olduğunu belirtti. Yalçın, Rafa Silva ile ilgili, ''Beklemediğimiz yerde bomba elimizde patladı, Rafa Silva. Elimde patladı. Aman problem olmasın, oyuncuyu ve taraftarı kaybetmeyelim, ona iyi görün buna iyi görün derken bomba elimde patladı." dedi.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın antrenman performansını 10 üzerinden 0 olarak değerlendirdi.
  • Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın mevcut durumda takıma dönmesinin mümkün olmadığını belirtti.
  • Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 8 taneye yakın direkt bireysel hata yaptığını ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU KADAR DÜŞÜNMEMEM LAZIM"

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Oyunun zor olacağını bekliyorduk. Bu oyun sürpriz değil. İlk yarıda oynadığımız maçlarda oynanan oyunlar sürpriz değil. Ancak kazanmak önemli. Genelde, ülke futbolunda her şey tabelaya, sonuca bağlı. Kazanırsan haklısın mantığı ülkemizde geçerli. 5-6 Türk oyuncuyla oynuyoruz. Bizim kadar oynatan yoktur. 5 altyapı oyuncusuyla sahadaydık. Kolay değil, onlar için de zor. Uzun süre alan oyuncular da değiller. Tempolu oyunda savaşmaları önemli. Taylan'a uzun zaman sonra şans verdik, hatalar oluyor ama normal. Genç oyuncuyla oynayınca hatalar olacak. Milot'u kenarda, Cerny'i öbür tarafta başlattık, sonra değiştirdik. Tammy sakatlanınca işler zorlaştı çünkü alacağımız oyuncu yok. Oyuncu değiştirirken 10 dakika düşünüyoruz. Beşiktaş hocasıyım bu kadar düşünmemem lazım kenarda." dedi.

"BOMBA ELİMDE PATLADI!"

Çarpıcı açıklamalara imza atan deneyimli hoca, "Başarılı mıyız? Değiliz. Taraftarımız da haklı, beklentileri büyük. Şu an şartlar bu. Bu kadar sıkıntıya rağmen 8-10 puan daha fazla bitirebilirdik. 8 taneye yakın direkt bireysel hata yaptık. Beklemediğimiz yerde bomba elimizde patladı, Rafa Silva. Elimde patladı. Aman problem olmasın, oyuncuyu ve taraftarı kaybetmeyelim, ona iyi görün buna iyi görün derken bomba elimde patladı." ifadelerini kullandı.

"RAFA SILVA, 10 ÜZERİNDEN 0!"

Rafa Silva'nın durumu ile ilgili konuşan Yalçın, "Rafa ile ilgili çok fazla şey konuşmak istemiyorum. Aynı yemek önümüze geliyor, konuşmak zorunda kalıyorum. Rafa'nın antrenmanları 10 üzerinden sıfır! Antrenman yapıyor, oynuyor demek doğru değil. Bir futbolcu gibi antrenman yaparsa kapımızı açarız. Mevcut durumda Rafa'ya kapının açık olması mümkün değil." sözlerini sarf etti.

