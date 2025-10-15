Haberler

Sergen Yalçın'dan ilk 11'de değişiklik

Sergen Yalçın'dan ilk 11'de değişiklik
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, performansından memnun olmadığı David Jurasek'i yedek kulübesine çekip Gençlerbirliği karşısında sol bekte Rıdvan Yılmaz'a görev verecek.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, göreve gelmesinin ardından ideal kadrosunu bulmaya çalışırken, bu hafta oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde de bir değişikliğe hazırlanıyor.

JURASEK YEDEK KULÜBESİNE

Milli ara sonrası dönüşü kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, performansından memnun olmadığı Çek sol bek David Jurasek'i yedek kulübesine çekecek. Sergen Yalçın'ın Jurasek yerine sol bekte Rıdvan Yılmaz'ı oynatacağı öğrenildi.

Sergen Yalçın'dan ilk 11'de değişiklik

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ole Gunnar Solskjaer'in ardından göreve geldiği Beşiktaş'ta şu ana dek 6 maça çıkan Sergen Yalçın, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
