Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Beşiktaş'ta gözler sezonun en kritik derbisi olan Galatasaray maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, derbi 11'ini netleştirmeye başlarken stoperde Emmanuel Agbadou'nun yanında sezon sonuna kadar hangi oyuncusunu oynatacağına da karar verdi.

  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi için stoper ikilisini Emmanuel Agbadou ve Felix Uduokhai olarak belirledi.
  • Beşiktaş'ta sakatlanan Emirhan Topçu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de 14 maçtır kaybetmeyen ve oynadığı son 3 maçta kazanan Beşiktaş'ta tüm gözler cumartesi günü oynanacak sezonun en kritik derbisi olan Galatasaray maçına çevrildi. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların derbi 11'i de netleşmeye başladı.

STOPER İÇİN SON KARAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmasının ardından takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Emmanuel Agbadou, görev yaptığı 4 maçta 3 farklı isimle stoperde görev yaptı. Agbadou'nun net bir isimle oynamasını isteyen Sergen Yalçın'ın derbi öncesinde stoper ikilisi için son kararını verdiği belirtildi. Son olarak oynanan Kocaelispor maçında Agbadou'nun yanında forma giyen Felix Uduokhai'nin performansından memnun olan deneyimli hoca, sezon sonuna kadar stoper ikilisini Agbadou-Uduokhai şeklinde oluşturmayı planlıyor.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar

EMİRHAN SAHALARDAN BİR SÜRE UZAK KALACAK

Agbadou, Beşiktaş'a imza attıktan sonra stoperde Emirhan Topçu'yla 2 maçta, Felix Uduokhai ve Tiago Djalo'yla ise birer maçta görev yaptı. Beşiktaş'ın Göztepe'yle oynadığı maçta sakatlanan Emirhan Topçu'nun bir süre sahalardan uzak kalacağı daha önce açıklanmıştı.

