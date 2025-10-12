Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza veto

Süper Lig devi Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

EMRE MOR BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, Beşiktaş'a önerildi. Geride kalan sezonda Eyüpspor forması giyen ve sezon başı Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Mor, bu sezon hiç forma şansı bulamamıştı. Milli oyuncunun Beşiktaş'a sunulduğu belirtildi.

SERGEN YALÇIN'DAN VETO

Haberde, 28 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a transfer olmayı istediği ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu transferi anında veto ettiği aktarıldı. Başarılı hocanın, deneyimli oyuncuyu özel hayatı nedeniyle takımda istemediği dile getirildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Eyüpspor ile 18 lig maçına çıkan Emre Mor, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezon hiçbir takımla anlaşamayan yıldız oyuncu, şu ana kadar Sarı-lacivertlilerde resmi maça çıkmadı.