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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
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Şu sıralar spor yorumculuğu yapan ve yorumlarıyla sık sık gündem olan teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin Talisca'ya ihtiyacı olmadığını ve dengeleri bozacağını söyleyen Yalçın, teklif geldiği iddia edilen En-Nesyri için ise "Bugün Türkiye'de hangi oyuncuya 32 milyon euro veriliyorsa hemen paket yapıp yanına da bir oyuncu koyup versinler" dedi.

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Anderson Talisca ve rekor teklif geldiği iddia edilen Youssef En-Nesyri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın, Faslı forvet için sarı-lacivertlilere ilginç bir tavsiyede bulundu.

"TALISCA'NIN MAAŞI DENGE BOZAR"

Sergen Yalçın Kafa Sports'ta yaptığı açıklamada, " Fenerbahçe, Talisca'ya o parayı vermeli mi? Ben olsam vermem. Biz Talisca'yı Beşiktaş'tan hatırlıyoruz. Şimdiki Talisca nasıl olur bilmiyorum. Yaşı çok yüksek değil ama 13 milyon euroluk bir kontrat çok yüksek. Dengeleri bozarsın! Büyük takımlar dahil Türkiye'de bu rakamları verebilecek takımlar olduğunu düşünmüyorum. Bir de Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı aldığında Galatasaray'ın kaç puan gerisinde olacak? Fenerbahçe bir 3 puan daha kaybederse hiç gerek yok. Fenerbahçe'nin Talisca'dan başka ihtiyaçları var. Kenar oyuncusu yok, forvet oyuncusu yok. Forvet oyuncusu yok derken ligi domine edecek bir oyuncu yok." ifadelerini kullandı.

"YANINDA BİR OYUNCU DAHA VERSİNLER"

En-Nesyri için gelen teklifi de değerlendiren Yalçın, "Eğer öyle bir istek varsa yanında birini daha paketleyip versinler. 32 milyon euro falan veriyorlarsa kim olduğu fark etmez versinler birini. Bugün Türkiye'de hangi oyuncuya 32 milyon euro veriliyorsa hemen paket yapıp yanına da bir oyuncu koyup versinler" açıklamasını yaptı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Adam doğru söylüyor.. Talisca ne? Adam gelmiş kaç yaşına

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

sergen bu parlak fikirlerini kendine saklasın masallah çok biliyor

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