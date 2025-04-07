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Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu: Beraberlikte bile bitti işin

Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu: Beraberlikte bile bitti işin
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendiği ve Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdiği maç sonrasında Sergen Yalçın'dan çarpıcı yorumlar geldi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendiren Yalçın, "Kazandın kazandın, kazanamadın fişi çekersin. Bitti iş, geçmiş olsun" dedi.

Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u farklı geçti ve Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi. Sergen Yalçın maç sonunda şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

"KAZANAMADIN FİŞİ ÇEKERSİN"

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Yalçın, "Fenerbahçe için en büyük sorun rakibin ayağına bakıyorsun, anlatma bir şey. ' Fenerbahçe'nin bu haftaki maçı zor' hiç zor değil. Kazandın kazandın, kazanamadın fişi çekersin. Bitti iş, geçmiş olsun. Bundan sonraki 8 maçta bir beraberlik alırsan çok büyük bir sürpriz de olmazsa fişi çekersin. Beraberlikte bile bitti işin" ifadelerini kullandı.

"KUPADA FİNAL OYNAYACAK"

Açıklamalarına devam eden Yalçın, "Sezon başından beri Galatasaray 1 maç kaybetmiş o da Beşiktaş deplasmanı, kaç tane kaybedecek. 8 maç kaldı. 8 maçın 4 tanesini içeride oynuyor 4'ünü de kazanır. Bir de İstanbul var, 3 deplasmanı var Galatasaray'ın. Samsun, Trabzon ve Göztepe'ye gidiyor. Diğer 5 maç da İstanbul'da. Onlar Beşiktaş'a kaybetti ama Fenerbahçe'yi eleyerek toparlandılar. Kupada büyük bir ihtimalle final oynayacak. Çok büyük bir sürpriz olmazsa kupada final oynayacaklar. Bu kadar basit. Okan Hoca kupanın birini tutacak kulpundan. Şimdi Samsun maçını kazanırsa 2. kupayı tutacak bir tarafından" dedi.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Piic At Hirssizi Gecen Hafta Fenev Derbisi öncesinde GS Sampiyonluguda Türkiye Kupasinida Unutsun Demistin Noldu??? Hemencik Caark Etmeye Basladin Bile Sende Cok iyi Farkindasinki FENEVRASYONLU HAKEMLERLE YILLARDIR LiGDE iKiNCiLiGE TUTUNMASINDA YARDIM EDEN BiR TFF VAR GECMiSTE MANDA DEMiRöREN SiMDiDE üCLü CETE MACUUN HACII OSMAN DöDüü BiRDE YALI BiCii FIRRRILDAK MIZZIKCI KUZUCUK ALi

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Haber YorumlarıNUH KILINÇ:

Ne bomba bir yorum..sokaktan birini çevirsen aynı şeyleri söyler Galatasaray yenilse dahi ikili averajda önde olduğu için yine şampiyon olacaktır...aha bende diyorum Galatasaray şampiyon olacak diye yorumcu değilim ama çoğu boş konuşan yorumcudan daha mantıklı şeyler söylerim

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Haber YorumlarıKenan polat:

Erkan arslan bir operasyonunun, cooooocuguduuur...

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