Sergen Yalçın: "Bir sürü pozisyon var ama bitiricilik eksik kaldı"

Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK ile oynanan 2-2'lik maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın birçok pozisyona girmesine rağmen bitiricilikte eksik kaldığını belirtti. Yalçın, bireysel hataların sonuçları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında birçok pozisyon bulduklarını ancak bitiricilik noktasında eksik kaldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Beraberlik mutlu etmedi"

Takımın istekli ve arzulu oyunundan aynı zamanda fiziksel durumundan memnun olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Çok ciddi bir gelişim içindeyiz ama skora yansımadı. Oyuna mağlup başladık yine bireysel hatadan. Takım dönüş yakaladı, tekrar çok basit bir gol yedik, yine takım geriye dönüş sağladı. Bir maçta kaç pozisyona girilebilir diye düşlündüm. Bu kadar pozisyona girip atamıyorsan sonuca razı olmalıyız. Bireysel hatalar, basit yenilen goller, kaçırılan gollerden memnun değiliz. Beraberlik mutlu etmedi. Taraftarın desteğiyle kazanmak istiyorduk ama demek kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

"Bitiricilik bizim çözebileceğimiz bir şey değil"

Sergen Yalçın, iç saha maçlarının oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu düşünmediğini belirterek, "Bugünkü oyun olumluydu. Çok negatif konuşamam. Maçın tamamına yakın bölümde üstün oynadık. Bir sürü pozisyon var ama bitiricilik eksik kaldı. Bitiricilik bizim çözebileceğimiz bir şey değil. Oyuncuların bireysel becerisiyle ilgili durum. Yine çok basit goller yedik. Bu seviyede yenmemesi gereken goller yedik. Bunları çözmeye çalışıyoruz ama oyuncuların da yardım etmesi lazım. Bunlar bireysel problemler. Finalde sonuçlandırma işi oyuncunun bireysel yeteneğine kalmış. Bugün çok kaçırdık, şanssızlık mı desem... Bazen olmayınca olmuyor" diye konuştu.

53 yaşındaki teknik adam, sakatlanarak maça devam edemeyen Jota Silva ve Cengiz Ünder'in ilk değerlendirmelere göre durumlarının çok iyi olmadığını ama yarın daha net bir görüntünün ortaya çıkacağını söyledi.

"Bizim için pozitif bir maçtı"

Futbolun hataya çok müsait bir oyun olduğunu hatırlatan Sergen Yalçın, "Haftalardır bireysel hatalar bize çok sıkıntı oluşturuyor. Bireysel hataya bir çözüm bulamazsınız. Ben takımın oyunundan memnunum. Bizim için pozitif bir maçtı. Takım fiziksel ve oyun açısından çok ileriye gidiyor" dedi.

Trabzonspor maçı hakkında

Yalçın, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Trabzonspor mücadelesine de değinerek, "Trabzonspor ilk yarının en formda takımı. Ciddi gelişim içerisindeler. Zor bir oyun olacak. Pozisyon itibarıyla bizim için daha da zor olacak. Bu oyunları oynamaya alışık bir takımız. Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayacağız" cümlelerine yer verdi.

"Nasıl düzelteceğimizi biliyoruz sadece biraz zaman lazım"

Takımın özgüvenini kaybettiği düşüncesinde olmadığını aktaran deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Doğru taraftan bakmak lazım. Yapılacak birçok şeyi yaptılar. Pozisyonları sonuçlandıramadılar. Şanssızlık veya beceriksizlik ön plandaydı. Masaya yumruk vuracak pozisyonda değiliz. Biraz zaman lazım. Önümüzde ocak ve mayıs transfer dönemleri var. Ciddi planlamalar yapıyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte Beşiktaş istediği hedefe daha uygun bir pozisyonda olur. Beklenen pozisyonun uzağındayız? Her şeyin farkındayız. Nasıl düzelteceğimizi biliyoruz sadece biraz zaman lazım."

"VAR sistemi futbolun bütün doğalığını ortadan kaldırdı"

Hakemin performansına dair gelen bir soruyu cevaplayan Yalçın, Video Yardımcı Hakem sistemi hakkında da konuştu. Sergen Yalçın, "İlk pozisyon çok net ofsayt gözüktü. Hakem arkadaşlar neye göre varlar, neye göre yoklar. Maalesef Türk futbolunun içinde bulunduğu durum çok sağlıklı değil. Kime göre, neye göre bakıyorlar. VAR sistemi futbolun bütün doğalığını ortadan kaldırdı. VAR'da oturan arkadaşlar istediği takıma maçı kazandırıp istediğine kaybettirirler. Zaten yapılan hatalar nettir; sana göre, bana göresi yoktur. Jota'nın pozisyonunu bir izleyin. Oyuncunun topla ilgisi yok. Bizim oyuncuya direkt bodoslama giriyor" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
