Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadroda büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Necip Uysal ve Mert Günok ile vedalaşma kararı alan siyah-beyazlılar, Jonas Svensson ve David Jurasek ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İki futbolcunun sözleşmelerinin feshedilerek kadroda yer açılacağı ve bu ayrılıkların ardından ilgili bölgelere transfer yapılacağı belirtildi. Svensson ve Jurasek'le bu hafta içinde vedalaşılması bekleniyor.
- Beşiktaş, Jonas Svensson ve David Jurasek ile sözleşmelerini feshederek yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
- Beşiktaş, Necip Uysal ve Mert Günok'u kadro dışı bırakarak vedalaşma kararı aldı.
- Beşiktaş, ara transfer döneminde kadroda revizyon yaparak ayrılan futbolcuların yerine transfer yapmayı planlıyor.
Ara transfer döneminde kadroda büyük revizyon planlayan Beşiktaş'ta ayrılık listesi genişliyor. Necip Uysal ve Mert Günok'la vedalaşma kararının ardından siyah-beyazlıların iki futbolcuyla daha yollarını ayıracağı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ederken, kadro planlamasında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda daha önce Necip Uysal ve Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığı ve yönetimin bu iki isimle vedalaşma kararı aldığı belirtilmişti. Ayrılık sürecinin bununla sınırlı kalmayacağı iddia edildi.
SVENSSON VE JURASEK DE GİDİYOR
Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, ara transfer döneminde Jonas Svensson ve David Jurasek ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Haberde, siyah-beyazlıların iki futbolcunun sözleşmelerini feshederek kadroda yer açmak istediği ve bu ayrılıkların ardından ilgili bölgelere transfer yapılacağı aktarıldı. Beşiktaş'ın hem Jonas Svensson hem de David Jurasek'le bu hafta içinde yollarını ayırmasının beklendiği ifade edildi.