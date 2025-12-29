Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Ara transfer döneminde kadroda büyük revizyon planlayan Beşiktaş'ta ayrılık listesi genişliyor. Necip Uysal ve Mert Günok'la vedalaşma kararının ardından siyah-beyazlıların iki futbolcuyla daha yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ederken, kadro planlamasında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda daha önce Necip Uysal ve Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığı ve yönetimin bu iki isimle vedalaşma kararı aldığı belirtilmişti. Ayrılık sürecinin bununla sınırlı kalmayacağı iddia edildi.

SVENSSON VE JURASEK DE GİDİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, ara transfer döneminde Jonas Svensson ve David Jurasek ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberde, siyah-beyazlıların iki futbolcunun sözleşmelerini feshederek kadroda yer açmak istediği ve bu ayrılıkların ardından ilgili bölgelere transfer yapılacağı aktarıldı. Beşiktaş'ın hem Jonas Svensson hem de David Jurasek'le bu hafta içinde yollarını ayırmasının beklendiği ifade edildi.