Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Güncelleme:
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadroda büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Necip Uysal ve Mert Günok ile vedalaşma kararı alan siyah-beyazlılar, Jonas Svensson ve David Jurasek ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İki futbolcunun sözleşmelerinin feshedilerek kadroda yer açılacağı ve bu ayrılıkların ardından ilgili bölgelere transfer yapılacağı belirtildi. Svensson ve Jurasek'le bu hafta içinde vedalaşılması bekleniyor.

SVENSSON VE JURASEK DE GİDİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, ara transfer döneminde Jonas Svensson ve David Jurasek ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberde, siyah-beyazlıların iki futbolcunun sözleşmelerini feshederek kadroda yer açmak istediği ve bu ayrılıkların ardından ilgili bölgelere transfer yapılacağı aktarıldı. Beşiktaş'ın hem Jonas Svensson hem de David Jurasek'le bu hafta içinde yollarını ayırmasının beklendiği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
