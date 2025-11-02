Haberler

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Güncelleme:
Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Fenerbahçe'ye karşı ilk mağlubiyetini aldı.

  • Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi.
  • Sergen Yalçın, Beşiktaş teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye karşı ilk kez mağlup oldu.
  • Sergen Yalçın, maç sırasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2'lik skorla yenildi.

SERGEN YALÇIN İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın da sarı-lacivertli takıma karşı ilk kez kaybetti.

FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 3'ü iç saha, 1'i de deplasman olmak üzere 4 Fenerbahçe derbisinde kulübede yer alan 52 yaşındaki teknik adam, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.

KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI

Mücadele 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile devam ederken, orta sahada rakibine yaptığı müdahale sonrası Orkun Kökçü, 26. dakikada VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Orkun'un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sahaya girerek su şişesine tekme attı. Tecrübeli teknik adam da bu hareketinin ardından kırmızı kart gördü.

Haberler.com
500

