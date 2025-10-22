Haberler

Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konya maçı sonrası konuştu. Genel durumla ilgili konuşan Yalçın, ''Şu anda çözebilecek kadar vaktimiz yok. Bu yüzden acı çekerek ilerleyeceğiz. Ama altı ay, bir yıl içinde birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum. Dört gün önceki kötü sonucun ardından böyle bir deplasmanda reaksiyon göstermek kolay değil ama büyük takımlar böyle durumlarda ayağa kalkar." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL ONUN ÜRÜNÜYDÜ"

Maçla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Zor bir oyun oldu bizim için. Özellikle hafta sonunda içeride hiç olmaması gereken bir sonuçla karşılaştık. Bu durum oyuncuların psikolojisini bozdu. Dört gün sonra böyle bir deplasman oynamak bizim için çok zordu. İkinci bölge oyunu oynadık, rakibin gelmesini bekledik. Bugün için doğru oyun gibi gözüktü. Rakibin hatalarından faydalanmak istiyorduk. Sonuçta da Ndidi'nin güzel bir golü geldi. Çok ciddi duran top çalışmaları yapıyoruz, tamamen onun ürünüydü." dedi.

"BEŞİKTAŞ DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Takımın genel gidişatı hakkında konuşan başarılı hoca, "Zor bir maçtı, erteleme maçı ve eksiklerimiz vardı. Kazanmak çok önemliydi, moralimiz düzeldi. Performansımızın farkındayız, henüz bir takım performansı değil. Taraftarın beklentisini biliyoruz ama kolay değil. Yeni bir takım, yeni bir yapılanma içindeyiz. Zaman gerekiyor. Taraftarımız bazı maçlarda acı çekiyor olabilir ama sabırlı olmaları gerekiyor. Biraz zaman verilirse Beşiktaş daha iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.

"ACI ÇEKEREK İLERLEYECEĞİZ"

Acı çekerek ilerleyeceklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Biz her şeyin farkındayız. Sorunları çözmek için zamana ihtiyacımız var. Şu anda çözebilecek kadar vaktimiz yok. Bu yüzden acı çekerek ilerleyeceğiz. Ama altı ay, bir yıl içinde birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum. Dört gün önceki kötü sonucun ardından böyle bir deplasmanda reaksiyon göstermek kolay değil ama büyük takımlar böyle durumlarda ayağa kalkar." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Acıların çocuğu diyeceğim ama uymuyor gecelerin çocuğu yakışır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
