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Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti

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Ünlü futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda avantajlı olduğunu belirtti. Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendirdi. Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanlarda puan kayıpları yaşayabileceğini ima eden Yalçın, Fenerbahçe'nin kalan maçlarını kayıpsız geçmek zorunda olduğunu, aksi takdirde şampiyonluk yarışında geriye düşeceğini belirtti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı ve golsüz eşitlikle sona eren mücadele, şampiyonluk yarışında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Ünlü futbol yorumcusu Sergen Yalçın, derbinin ardından yaptığı analizle dikkatleri üzerine çekerken, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki avantajına vurgu yaptı.

"S¸AMPİYONLUK İPLERİNİ ELİNDE TUTUYOR"

Yalçın, "Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüzde 90." dedi. Yalçın'a göre, sarı-kırmızılı ekip elde ettiği bu kritik avantajı, sezon sonuna kadar koruyabilecek potansiyele sahip. Trabzon deplasmanı var, Beşiktaş deplasmanı var, değil mi? İki tane büyük takımla deplasmanda oynayacak. İki tane beraberlik alsa, ne olacak ki?" Bu sözlerle Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanlarda puan kayıpları yaşayabileceğini ima eden Yalçın, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk yolunda tökezleyebileceğine işaret etti.

Yalçın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için adeta mucizeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yalçın, "Fenerbahçe'nin bundan sonraki kalan 12-13 maçını kazanacağını hesaplayarak konuşuyoruz yani!" Bu sözlerle Yalçın, Fenerbahçe'nin kalan maçlarını kayıpsız geçmek zorunda olduğunu, aksi takdirde şampiyonluk yarışında geriye düşeceğini belirtti.

Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Ne zeka var bu sergen de ne kadar ileriyi görüyor hem atlardan hem hatunlardan hemde futboldan anlıyor

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Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Bu adam ne soyluyorsa yuzde 99 tersi oluyor

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Haber Yorumlarıthe yellow canary:

geçen hafta, size söyliyim mi "gs net 8 puan kaybeder" diyordu, şimdi şamp %90 o zaman FENER hiç bişey yapmıcak öylemi

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bunu bilmek için sergen Yalçın olmaya gerek yok

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Haber YorumlarıSikduran:

Herkes bir ağızı var: ama bunun birdan fazla ağızı var

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