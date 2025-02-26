Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı ve golsüz eşitlikle sona eren mücadele, şampiyonluk yarışında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Ünlü futbol yorumcusu Sergen Yalçın, derbinin ardından yaptığı analizle dikkatleri üzerine çekerken, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki avantajına vurgu yaptı.

"S¸AMPİYONLUK İPLERİNİ ELİNDE TUTUYOR"

Yalçın, "Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüzde 90." dedi. Yalçın'a göre, sarı-kırmızılı ekip elde ettiği bu kritik avantajı, sezon sonuna kadar koruyabilecek potansiyele sahip. Trabzon deplasmanı var, Beşiktaş deplasmanı var, değil mi? İki tane büyük takımla deplasmanda oynayacak. İki tane beraberlik alsa, ne olacak ki?" Bu sözlerle Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanlarda puan kayıpları yaşayabileceğini ima eden Yalçın, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk yolunda tökezleyebileceğine işaret etti.

Yalçın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için adeta mucizeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yalçın, "Fenerbahçe'nin bundan sonraki kalan 12-13 maçını kazanacağını hesaplayarak konuşuyoruz yani!" Bu sözlerle Yalçın, Fenerbahçe'nin kalan maçlarını kayıpsız geçmek zorunda olduğunu, aksi takdirde şampiyonluk yarışında geriye düşeceğini belirtti.