Sergen Curabaz ve Cemile Beksarı Bosna Hersek'te Madalya Mücadelesi Verecek

Güncelleme:
Milli tekvandocu Sergen Curabaz, Bosna Hersek'teki Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda yarışırken, öğrencisi Cemile Beksarı'ya da destek veriyor. Sergen, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Bosna Hersek'teki Uluslararası Tekvando Turnuvasında yarışacak milli tekvandocu Sergen Curabaz, aynı organizasyona katılacak 16 yaşındaki sporcusu Cemile Beksarı'nın da madalya mücadelesine destek veriyor.

Spor hayatına Adana Demir spor'da futbol oynayarak başlayan Sergen, 10 yaşında tanıştığı tekvandoda antrenör Ertuğrul Ahmet Özdağ'ın katkısıyla 18 kez Türkiye şampiyonu oldu, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında madalyalar kazandı.

Sergen, bu yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Üniversiteler Avrupa Şampiyonası'nda ve Karadağ'da yapılan Podgorica Açık Turnuvası'nda +87 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Azmi ve 2,07 metrelik boyuyla dikkati çeken Curabaz, elde ettiği başarıların yanı sıra Adana'da kurduğu spor salonunda birçok genci tekvandoya kazandırdı.

Sergen'in antrenörlüğü yaptığı sporculardan 16 yaşındaki Cemile Beksarı, 68 kiloda yarıştığı Karadağ'daki turnuvadan bronz madalyayla döndü.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefleyen Sergen ile madalyalarını artırmak isteyen sporcusu Cemile, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 29-30 Kasım'da gerçekleştirilecek Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda mücadele edecek.

Turnuvada +87 kiloda yarışacak Sergen ve ümitler kategorisinde mindere çıkacak Cemile, hazırlıklarını birlikte sürdürüyor.

"Gittiğim maçlara sporcularımı yanımda götürüyorum"

Sergen Curabaz, AA muhabirine, ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olduğunu söyledi.

Hem sporcu yetiştirdiğini hem antrenman yaptığını dile getiren Sergen, "Gittiğim maçlara sporcularımı yanımda götürüyorum. Aynı zamanda sporcu olduğum için onlara çok daha net bilgiler verebiliyorum. İkisini aynı anda yürütüyorum. Hem sporcularımı çalıştırıyor hem de bireysel antrenmanlarıma devam ediyorum." dedi.

Sergen, Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı istediğini belirterek, "Bosna Hersek'teki maçlar olimpiyat kotası için puan verecek. Oradan önümüzdeki sene hazırlık maçlarına devam edeceğiz. 2028'e kadar hem Avrupa şampiyonaları hem açık turnuvalara katılarak olimpiyata gidecek kotayı doldurmayı hedefliyorum." dedi.

Cemile Beksarı da antrenörüyle aynı turnuvaya katılacak olmanın heyecanını yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gideceğimiz maç benim için çok önemli. Yurt dışı maçlarımda eksiklerimi ve daha iyi olduğum konuları fark ediyorum. Maç izledikçe daha çok gelişiyoruz. Orada hedefim her zamanki gibi şampiyonluk."

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Spor
