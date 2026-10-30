Serenity Alanya Belediyespor, Sunrise Kyiv'e 7-2 yenilerek çeyrek finalde elendi

Serenity Alanya Belediyespor, Sunrise Kyiv'e 7-2 yenilerek çeyrek finalde elendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası çeyrek finalinde Serenity Alanya Belediyespor, Ukrayna ekibi Sunrise Kyiv'e 7-2 yenildi. Ukrayna temsilcisi yarı finale yükselirken şampiyona 1 Kasım Pazar günü final maçlarıyla sona erecek.
Serenity Alanya Belediyespor, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Ukrayna ekibi Sunrise Kyiv'e 7-2 yenildi.
Erkekler ve kadınlar kategorilerinde 5 kıta ve 33 ülkeden 48 takımın mücadele ettiği şampiyonada, erkekler kategorisinde çeyrek final turunda Serenity Alanya Belediyespor, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde Sunrise Kyiv ile karşılaştı.
Alanya ekibini 7-2 mağlup eden Ukrayna temsilcisi, yarı finale yükseldi.
Karşılaşmada Serenity Alanya Belediyespor'un gollerini Volkan ve Bruno attı. Ukrayna ekibinin gollerini ise Duchev (3), Damm (2), Samoilenko ve Hodel kaydetti.
Şampiyona, 1 Kasım Pazar günü final maçlarıyla sona erecek.