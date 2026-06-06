Haberler

Serebral palsili çocukların frame futbol takımı Walker Spor, İsveç'te

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serebral palsili çocuklardan oluşan frame futbol takımı Walker Spor, İsveç'in başkenti Stokholm'de özel bir maç yapacak. Takım, uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Serebral palsili çocuklardan oluşan frame futbol takımı Walker Spor, İsveç'te mücadele edecek.

Walker Spor Kulübü'nün açıklamasına göre, serebral palsi futbolu (frame futbol), fiziksel aktivite yoluyla serebral palsili kişilerin fiziksel ve duygusal refahını iyileştirmeyi amaçlayan uluslararası engelli spor organizasyonlarından birisi olarak düzenleniyor.

Türkiye'de Walker Spor Kulübü ile hayata geçirilen frame futbol, Walker Spor ismiyle kulüp olarak önce ulusal sonrasında da uluslararası turnuvalara katılım sağlamayı hedefliyor.

Serebral palsili çocukların takım ruhuyla başarması ve sosyal gelişiminin desteklenmesi için kurulan Walker Spor Kulübü, İsveç'in başkenti Stokholm'deki F2 Idrottshall Kanslihusgrand Salonu'nda bugün Stokholm Frame Futbol takımı ile özel maç yapacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç'tan tepkileri çeken 'Kürt kadın hasta' fıkrası

Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası
Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı, can pazarı yaşandı: 1’i bebek 3 ölü
Soyunma kabininde kendisini ve arkadaşını gizlice çeken sapığı böyle yakaladı

Kendisini ve arkadaşını gizlice çeken kabin sapığını böyle yakaladı
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Bahçeli görüşmesinde Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü

Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

Sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı