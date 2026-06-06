Serebral palsili çocukların frame futbol takımı Walker Spor, İsveç'te

Serebral palsili çocuklardan oluşan frame futbol takımı Walker Spor, İsveç'te mücadele edecek.

Walker Spor Kulübü'nün açıklamasına göre, serebral palsi futbolu (frame futbol), fiziksel aktivite yoluyla serebral palsili kişilerin fiziksel ve duygusal refahını iyileştirmeyi amaçlayan uluslararası engelli spor organizasyonlarından birisi olarak düzenleniyor.

Türkiye'de Walker Spor Kulübü ile hayata geçirilen frame futbol, Walker Spor ismiyle kulüp olarak önce ulusal sonrasında da uluslararası turnuvalara katılım sağlamayı hedefliyor.

Serebral palsili çocukların takım ruhuyla başarması ve sosyal gelişiminin desteklenmesi için kurulan Walker Spor Kulübü, İsveç'in başkenti Stokholm'deki F2 Idrottshall Kanslihusgrand Salonu'nda bugün Stokholm Frame Futbol takımı ile özel maç yapacak.