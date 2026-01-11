Haberler

Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Güncelleme:
Trabzonspor, savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a kiralandığını KAP'a bildirdi.

  • Serdar Saatçı, Trabzonspor'dan Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr'a kiralandı.
  • Kiralama anlaşmasında 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
  • Serdar Saatçı, bu sezon Trabzonspor'da 6 maçta 410 dakika oynadı ve gol katkısı sağlamadı.

Süper Lig devi Trabzonspor'da kadro yapılanmasında düşünülmeyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın yeni durağı belli oldu.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GİTTİ

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a kiralandığını KAP'A bildirdi. Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada, yapılan sözleşmede 2.5 milyon euro satın alma opsiyonunun yer aldığı dile getirildi.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır."

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasını bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta giyen genç oyuncu, 410 dakika sahada kaldı ve gol katkısında bulunamadı.

