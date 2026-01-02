Serdar Gürler'in yeni adresi 1. Lig
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Serdar Gürler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Serdar Gürler, Çorum FK ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Serdar Gürler, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 17 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.
- Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 6. sırada tamamladı.
Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 6. sırada tamamlayan Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Serdar Gürler'i renklerine bağladı.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Serdar Gürler ile anlaşmaya varıldığı, sol kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar'a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
GOLE KATKI YAPAMADI
34 yaşındaki Serdar Gürler, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 17 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.