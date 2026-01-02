Serdar Gürler'in yeni adresi 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Serdar Gürler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

  • Serdar Gürler, Çorum FK ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Serdar Gürler, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 17 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.
  • Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 6. sırada tamamladı.

Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 6. sırada tamamlayan Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Serdar Gürler'i renklerine bağladı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Serdar Gürler ile anlaşmaya varıldığı, sol kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar'a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GOLE KATKI YAPAMADI

34 yaşındaki Serdar Gürler, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 17 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdamin biri:

Bir zaman Konyaspor u satan çocuk değil mi bu?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

